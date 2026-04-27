Горсуд Петербурга запретил "Российскую ЛГБТ-сеть"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистским объединением Межрегиональное общественное движение "Российская ЛГБТ-сеть" (международное общественное движение ЛГБТ ранее было признано экстремистской организацией и запрещено в России), сообщила пресс-служба городских судов.

"Общественное движение признано экстремистским объединением, его деятельность запрещена на территории России", - говорится в сообщении.

Дело рассматривалось в закрытом режиме.

В начале февраля стало известно, что в Санкт-Петербургский городской суд поступили иски Минюста о признании экстремистским объединением и запрете двух ЛГБТ-организаций - межрегионального общественного движения "Российская ЛГБТ-сеть" (признано в России иноагентом) и Санкт-Петербургской ЛГБТ-инициативной группы "Выход" (признана в России иноагентом). Группа "Выход" была признана экстремистским объединением и запрещена в России в начале марта.

Минюст Петербург Санкт-Петербургский городской суд
