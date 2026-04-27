Разделяющие ценности РФ иностранцы подали около 3,4 тыс. заявок о выдаче разрешений на временное проживание

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Прибывшие в Россию иностранцы подали с 2024 года почти 3,4 тыс. заявлений о выдаче разрешений на временное проживание (ВП), заявил первый заместитель начальника Миграционной службы МВД России Константин Букреев.

"МВД России также продолжает реализацию указа президента № 702. На сегодняшний день в рамках него от иностранных граждан, прибывших из стран коллективного Запада, поступило почти 3400 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание", - сказал Букреев, слова которого привели в пресс-службе министерства.

Он отметил, что сотрудники территориальных органов МВД уже накопили "значительный опыт работы с этой категорией иностранцев". При этом Букреев не уточнил число принятых решений о ВП.

Указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, действует в РФ с сентября 2024 года. В рамках данной программы иностранцы вправе обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в РФ без учета квоты и подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства.

МВД России
Горсуд Петербурга запретил "Российскую ЛГБТ-сеть"

Аракчи верит в укрепление отношений России и Ирана

 Аракчи верит в укрепление отношений России и Ирана

Путин сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана

Путин проводит встречу с главой МИД Ирана Аракчи

Путин разрешил фирме "Аурум" купить золоторудную компанию "Павлик"

В России из-за непогоды один человек погиб и 31 пострадал

 В России из-за непогоды один человек погиб и 31 пострадал

Суд приговорил бывшего инженера TSMC к 10 годам тюрьмы за передачу коммерческой тайны

В Туапсе из водоемов убрали 4165 кубометров нефтепродуктов

 В Туапсе из водоемов убрали 4165 кубометров нефтепродуктов

В Самаре ребенок погиб из-за падения дерева

"Автостат" допустил снижение продаж на авторынке из-за апрельской непогоды

 "Автостат" допустил снижение продаж на авторынке из-за апрельской непогоды
