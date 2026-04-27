Разделяющие ценности РФ иностранцы подали около 3,4 тыс. заявок о выдаче разрешений на временное проживание

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Прибывшие в Россию иностранцы подали с 2024 года почти 3,4 тыс. заявлений о выдаче разрешений на временное проживание (ВП), заявил первый заместитель начальника Миграционной службы МВД России Константин Букреев.

"МВД России также продолжает реализацию указа президента № 702. На сегодняшний день в рамках него от иностранных граждан, прибывших из стран коллективного Запада, поступило почти 3400 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание", - сказал Букреев, слова которого привели в пресс-службе министерства.

Он отметил, что сотрудники территориальных органов МВД уже накопили "значительный опыт работы с этой категорией иностранцев". При этом Букреев не уточнил число принятых решений о ВП.

Указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, действует в РФ с сентября 2024 года. В рамках данной программы иностранцы вправе обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в РФ без учета квоты и подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства.