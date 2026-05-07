Думский комитет указал на недостатки проекта о расширении оснований для выдворения мигрантов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству указал на необходимость дополнительно уточнить положения законопроекта правительства РФ о введении в КоАП РФ почти 60 новых составов правонарушений, за которые иностранным гражданам и лицам без гражданства может быть назначено административное выдворение за пределы России.

"Комитет по государственному строительству и законодательству считает, что проектируемые нормы рассматриваемой законодательной инициативы подлежат дополнительной выверке в контексте общесистемной оценки направлений развития миграционного законодательства РФ в целом и вопросов принудительной высылки (в том числе, административного выдворения) из нашей страны отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, в частности", - говорится в заключении комитета на данный проект закона.

Речь идет о законопроекте (№1191445-8), внесенном в Госдуму правительством РФ.

Целями указанной законодательной инициативы, как отмечено в пояснительной записке к ней, являются повышение эффективности и оперативности выдворения за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, представляющих угрозу общественной безопасности и правопорядку, а также усиление административной ответственности граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства за совершение административных правонарушений в миграционной сфере.

В указанных целях законопроектом инициировано введение в Кодекс РФ об административных правонарушениях 58 новых административных составов правонарушений, за которые иностранным гражданам и лицам без гражданства может быть назначено административное выдворение за пределы страны.

Комитет по госстроительству и законодательству обращает внимание и на отдельные содержательные недостатки представленной законодательной инициативы, которые требуют устранения в процессе дальнейшей работы над ней.

Так, в своем заключении комитет отмечает, что применительно к соответствующим категориям иностранных граждан и лиц без гражданства - "общая концепция и отдельные составляющие аспекты предмета регулирования представленного законопроекта имеют, по существу, различную направленность с характером и содержанием недавно принятого закона от 23.03.2026 г. № 74-ФЗ о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (законопроект № 1075363-8), согласно которому предусмотрено ограничить применение наказания в виде административного выдворения за пределы РФ в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ или иных воинских формирования нашей страны и в составе российских Вооруженных сил или иных воинских формирований РФ участвовали в боевых действиях".

Исходя из содержания самого законопроекта и прилагаемых к нему документальных материалов, комитет по госстроительству и законодательству "не вполне усматривает наличие объективно требуемого в связи с данным проектом - более детального отграничения особенностей проектируемых административных составов экстремистской направленности и в области общественной безопасности и правопорядка с участием (или в отношении) иностранных граждан и лиц без гражданства, за которые, действительно, необходимо оперативное назначение и эффективное исполнение административных наказаний в виде административного выдворения данных граждан и лиц за пределы нашей страны".

"При таких обстоятельствах, буквальная практическая реализация положений законопроекта, по мнению комитета, способна, фактически, привести к далеко не всегда обоснованному - необходимому и достаточному, (а, напротив, - при наличии проектируемых новых 58 составах для административного выдворения - иногда даже чрезмерному) применению для иностранных граждан и лиц без гражданства административных наказаний в виде их административного выдворения из РФ (и, в особенности, принудительного), - что в условиях неоднократных недавних констатаций - (со стороны руководства Центрального банка РФ и со стороны представителей администрации президента РФ и отдельных федеральных органов исполнительной власти) – возрастающего дефицита в нашей стране специалистов и иных работников, в первую очередь, производственных секторов национальной экономики и при длящемся отсутствии действенной системы стратегического планирования трудовых ресурсов таких секторов и других отраслей, – способно вызвать в течение обозримого периода лишь дополнительную и, при том, острую, нехватку иностранной рабочей силы", - отмечается в заключении.

По мнению комитета, это означает, что при отсутствии необходимого комплексного законодательного регулирования соответствующих миграционных и экономических отношений (либо соответствующих законопроектных предложений) у возможных будущих норм КоАП РФ, спроектированных в рамках рассматриваемого проекта, "может возникнуть существенная несогласованность с другими, – важнейшими после обеспечения национальной безопасности, – потребностями незамедлительной и безусловно обязательной поддержки в нашей стране экономического роста и социально-экономического развития РФ в целом, – а в частности, явно недостаточная сбалансированность соответствующего рассматриваемому проекту будущего федерального закона со всеми (а не только лишь отдельными) концептуальными установками, целями и критериями, определенными в новой Концепции государственной миграционной политики РФ на 2026 - 2030 годы, (утвержденной указом президента России от 15 октября 2025 г. № 738)".

При этом комитет отмечает, что рассматриваемый проект федерального закона соответствует Конституции РФ и, в основном, согласуется с законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе с основополагающими нормами самого Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Комитет в четверг рекомендовал Госдуме принять законопроект в первом чтении.