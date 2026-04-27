Учебники по обществознанию под редакцией Медведева включили в федеральный перечень

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Учебники по обществознанию для 9, 10 и 11 классов под редакцией заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева включены в федеральный перечень учебников, соответствующий приказ главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Приказом вносятся" изменения в приложения к приказу министерства от 26 июня 2025 года "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и установлении предельного срока использования исключенных учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий".

Согласно документу, в приложение 1, которое содержит перечень учебников, добавлены следующие строки: "Обществознание: "9-й класс; учебник 1-е издание. Под редакцией Медведева Д.А. (...)". Аналогичные учебники указаны для базового уровня 10 и 11 классов.

Этим же документом из приложения 1 перечня исключаются учебники по обществознанию для 6-9 классов под редакцией Боголюбова и учебники по Обществознанию Боголюбова для 10-11 классов. Они переносятся в приложение 2 к федеральному перечню, которым определяется предельный срок использования учебников. Устанавливается, что предельный срок использования учебников для 6-9 классов наступает 28 апреля 2027 года. Для 10 и 11 классов в июне 2026 и в июне 2027 года.

Число погибших в результате урагана в Самарской области увеличилось до трех

