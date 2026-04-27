Двоим фигурантам дела о манипулировании рынком через ТГ-каналы избрана мера пресечения

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения двоим фигурантам дела о манипулировании рынком в ходе торгов финансовыми инструментами на Мосбирже.

"В отношении Марченкова Ильи Константиновича и Романенко Гавриила Михайловича избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, участниками организованной группы извлечен излишний доход в размере свыше 28 млн рублей.

Как уточнили в правоохранительных органах, Марченко работает трейдером одной из московских компаний, Романенко – безработный.

Ранее, СКР и ФСБ сообщили о пресечении схемы манипулирования акциями на Мосбирже трейдерами компании PFL Advisors через несколько телеграм-каналов.

Главным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ (Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг).

По данным СК, в 2023-2024 годах трейдеры компании и иные лица в нарушение законодательства о неправомерном использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком систематически совершали на Московской бирже операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний. Фигуранты дела "использовали стратегию "Pump & Dump", воздействуя на цену актива путем агрессивных покупок, с целью совершения обратных операций по искусственным образом сформировавшейся цене". "Дальнейшие операции по продаже активов совершались после публикаций материалов о привлекательности ценных бумаг в подконтрольных им телеграм-каналах "РынкиДеньгиВласть | РДВ", "Волк с Мосбиржи", "Сигналы РЦБ".

Таким образом, фигурантами совершено более 55 тыс. незаконных сделок. Эти действия, по данным следствия, "привели к существенным отклонениям цены финансовых инструментов и позволили участникам организованной группы извлечь излишний доход в особо крупном размере.