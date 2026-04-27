Поиск

Двоим фигурантам дела о манипулировании рынком через ТГ-каналы избрана мера пресечения

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения двоим фигурантам дела о манипулировании рынком в ходе торгов финансовыми инструментами на Мосбирже.

"В отношении Марченкова Ильи Константиновича и Романенко Гавриила Михайловича избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, участниками организованной группы извлечен излишний доход в размере свыше 28 млн рублей.

Как уточнили в правоохранительных органах, Марченко работает трейдером одной из московских компаний, Романенко – безработный.

Ранее, СКР и ФСБ сообщили о пресечении схемы манипулирования акциями на Мосбирже трейдерами компании PFL Advisors через несколько телеграм-каналов.

Главным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ (Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг).

По данным СК, в 2023-2024 годах трейдеры компании и иные лица в нарушение законодательства о неправомерном использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком систематически совершали на Московской бирже операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний. Фигуранты дела "использовали стратегию "Pump & Dump", воздействуя на цену актива путем агрессивных покупок, с целью совершения обратных операций по искусственным образом сформировавшейся цене". "Дальнейшие операции по продаже активов совершались после публикаций материалов о привлекательности ценных бумаг в подконтрольных им телеграм-каналах "РынкиДеньгиВласть | РДВ", "Волк с Мосбиржи", "Сигналы РЦБ".

Таким образом, фигурантами совершено более 55 тыс. незаконных сделок. Эти действия, по данным следствия, "привели к существенным отклонениям цены финансовых инструментов и позволили участникам организованной группы извлечь излишний доход в особо крупном размере.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 27 апреля

Двоим фигурантам дела о манипулировании рынком через ТГ-каналы избрана мера пресечения

Число погибших в результате урагана в Самарской области увеличилось до трех

 Число погибших в результате урагана в Самарской области увеличилось до трех

Горсуд Петербурга запретил "Российскую ЛГБТ-сеть"

Аракчи верит в укрепление отношений России и Ирана

 Аракчи верит в укрепление отношений России и Ирана

Путин сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана

Путин проводит встречу с главой МИД Ирана Аракчи

Путин разрешил фирме "Аурум" купить золоторудную компанию "Павлик"

В России из-за непогоды один человек погиб и 31 пострадал

 В России из-за непогоды один человек погиб и 31 пострадал

Суд приговорил бывшего инженера TSMC к 10 годам тюрьмы за передачу коммерческой тайны
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1935 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9147 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов