В восьми регионах ЦФО восстановили энергоснабжение 4 тыс. населенных пунктов

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Энергетики "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" восстановили электроснабжение более 4 тыс. населенных пунктов в восьми регионах после прохождения циклона, сообщила пресс-служба компаний.

"Свет вернулся в дома потребителей более 4 100 населенных пунктов Владимирской, Ивановской, Кировской, Рязанской, Калужской, Тверской, Тульской и Ярославской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы продолжаются в круглосуточном режиме до полного устранения всех последствий.

Причина массовых технологических нарушений – резкое ухудшение погодных условий, включая понижение температуры, сильные осадки и усиления ветра с порывами до 22 м/с. По прогнозам синоптиков, до конца завтрашнего дня сохранится вероятность повторения осадков и ветер с порывами до 22 м/с.

Россети ЦФО
