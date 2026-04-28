"Прогресс МС-34" доставит на МКС свыше 2,5 тонн грузов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-34", стартовавший в воскресенье с космодрома Байконур, как ожидается, во вторник пристыкуется к Международной космической станции (МКС).

Стыковка к модулю "Звезда" российского сегмента МКС запланирована в 3:01 мск.

Корабль был запущен 26 апреля с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а".

Грузовик доставит на МКС более 2,5 тонн грузов, в том числе более 1,3 т сухих грузов, 700 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 50 кг воздуха для пополнения атмосферы.

На МКС также прибудет новый скафандр "Орлан-МКС" №8 для проведения работ в открытом космосе.

Сейчас на МКС работает экипаж из семи человек: космонавты "Роскосмоса" - Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев; астронавты NASA - Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) - Софи Адено.