Летние каникулы в школах РФ пройдут с 27 мая по 31 августа

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ рекомендовало школам провести летние каникулы с 27 мая по 31 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Летние каникулы у школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. Завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком основного и единого государственных экзаменов", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что ключевым принципом системы образования является обеспечение единого образовательного пространства, поэтому важно, чтобы базовые параметры учебного года и каникулы были унифицированы. Учебный год начинается 1 сентября и завершается не ранее 26 мая.

"Летние каникулы - это важнейший период для восстановления сил школьников после учебного года. Это время, когда ребята могут укрепить здоровье, пообщаться с семьёй и друзьями, получить новые впечатления и навыки вне школьной программы. Полноценный отдых помогает детям с новыми силами вернуться к занятиям в сентябре. Наша задача - создать условия, при которых каждый ребёнок сможет провести лето с пользой для здоровья и личностного развития", - отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого привели в ведомстве.

Он уточнил, что для школьников во время каникул будут работать детские центры и пришкольные лагеря. Они смогут принять участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, конкурсах, игровых занятиях, мастер-классах.

Сергей Кравцов Минпросвещения РФ
