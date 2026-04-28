Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник демонстрирует смешанную динамику blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и дорожающей нефти (фьючерс на нефть Brent превысил $109 за баррель) из-за сохраняющейся неопределенности по мирному урегулированию конфликта США и Ирана. Индекс IMOEX2 за минуту торгов изменился менее чем на 0,1%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2733,27 пункта (+0,03%). Лидерами роста выступили акции "АЛРОСА" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), но просели бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), "Русала" (-0,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 апреля, составляет 74,8081 руб. (-71,92 копейки).

Подорожали также акции "Газпрома" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Хэдхантера" (+0,2%), АФК "Система" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Полюса" (+0,1%), "ВК" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).

Подешевели акции "Т-Технологии" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%), бумаги "Московской биржи" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

В США накануне просел индекс акций Dow Jones (-0,1%), но подросли и обновили максимумы второй день подряд индикаторы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,2%). Инвесторы продолжали следить за геополитическими новостями, а также оценивали корпоративные новости и квартальные результаты компаний.

Помимо ситуации на Ближнем Востоке, внимание рынков на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду и станет последним для ее нынешнего председателя Джерома Пауэлла. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают сохранения базовой процентной ставки американского ЦБ на текущем уровне в 3,5-3,75%.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX - на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).