Володин заявил, что Дума подготовит законопроекты о снижении бюрократической нагрузки на учителей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Госдума в ближайшее время проработает законодательные инициативы, нацеленные на снижение документационной работы для учителей и врачей, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

"Обсуждали с вами тему бюрократической нагрузки на учителей. 65,5% участников опроса отметили, что она не изменилась. 29% - что стала больше. Также поступают обращения от медицинского сообщества о наличии подобной проблемы", - написал Володин в своем канале в Мах во вторник.

По его мнению, все это говорит о необходимости принятия мер по снижению документационной нагрузки в сферах образования и здравоохранения.

"Такое поручение дано нашим президентом. Со своей стороны проработаем предложения по законодательному решению обозначенного вопроса. Соответствующая задача поставлена перед профильными комитетами Государственной думы. В ближайшее время проинформируем вас о подготовленных законодательных нормах в этой сфере", - сообщил председатель Госдумы.

