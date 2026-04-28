Поиск

Минпросвещения поддержало предложение продолжить снижать нагрузку на учителей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Министерство просвещения сообщило, что поддерживает инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина о снижении избыточной бюрократической нагрузки в сфере образования.

"Создание современных и комфортных условий труда, освобождение от лишней отчетности и административных процедур - важные шаги к повышению качества работы учителей. Этому вопросу мы уделяем особое внимание. Так, перечень документов, подготовкой которых занимаются школьные педагоги, сокращен до пяти пунктов. Кроме того, министерством утверждены нормы продолжительности рабочего времени педагогических работников", - сказал через пресс-службу глава ведомства Сергей Кравцов.

В Минпросвещения отметили, что дополнительная нагрузка на педагогов может возникать из-за запросов со стороны других государственных органов и организаций, и именно с этим необходимо бороться. Ведомство пообещало продолжить принимать системные меры по упорядочиванию отчетности и снижению бюрократической нагрузки

Сергей Кравцов Минпросвещения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российского археолога Бутягина обменяли на офицеров молдавской спецслужбы

Число жертв пожара на севере Москвы увеличилось до пяти

Песков заявил, что парад на Красной площади 9 мая состоится

Мэр Уфы стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере

