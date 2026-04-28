Занятия в школах Туапсе отменили после атаки БПЛА

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Городские школы в Туапсе, а также коррекционная школа работают без присутствия учеников, районные образовательные учреждения - в штатном режиме, сообщает управление образования администрации Туапсинского муниципального округа во вторник.

"28 апреля городские школы и коррекционная школа работают без приема обучающихся. Выполнение программы будет осуществлено путем переноса учебных занятий на другой день или уплотнением учебного материала. Районные школы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Кроме того, два детских сада - № 22 и № 25 работают без приема детей. Остальные городские детсады - в режиме дежурных групп: там для детей организованы питание и сон.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.