Жильцов ближайших к НПЗ в Туапсе домов эвакуируют из-за пожара после атаки БПЛА

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Жильцов домов, расположенных рядом с нефтеперерабатывающим заводом в Туапсе, эвакуируют из-за пожара на НПЗ, возникшего в результате ночной атаки беспилотников, для них подготовлен пункт временного размещения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Как доложил глава Туапсинского округа Сергей Бойко, сейчас для безопасности жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, проводится эвакуация. Пункт временного размещения подготовлен на базе местной школы №6. Прошу жителей следовать всем рекомендациям", - написал Кондратьев в своем канале в Мах.

По его информации, к тушению пожара на НПЗ привлечены 164 человека и 46 единиц техники. В ближайшее время группировку дополнительно увеличат.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

