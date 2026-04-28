Украинца и россиянина осудили в Ростове-на-Дону за шпионаж и терроризм

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал гражданина Украины и гражданина России виновными в терроризме и шпионаже, сообщает пресс-служба суда.

"Денису Глущенко и Александру Малышеву назначили 26 лет лишения свободы (каждому) с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в 2022 году обвиняемые, находясь в Мелитополе, установили контакт с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Затем Глущенко и Малышев вместе с другими участниками террористического сообщества осуществили сбор и проверку информации о функционировании зданий и сооружений на предмет размещения воинских формирований и подразделений правоохранительных органов.

В результате собранных и переданных ими сведений по местам дислокации российских силовиков в Запорожской области был нанесен ракетно-бомбовый удар.

В октябре 2023 года сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность Глущенко и Малышева, в судебном заседании подсудимые признали свою вину полностью.

Им инкриминировали ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 (теракт), а также ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Украина Ростов-на-Дону Запорожская область
