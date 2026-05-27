Верховный суд ЛНР приговорил гражданина Украины к 13,5 годам по делу о шпионаже

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил 57-летнего гражданина Украины Константина Мирошниченко к 13 годам и 6 месяцам тюремного заключения в колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 176 УК), сообщила прокуратура ЛНР.

По данным следствия, в сентябре 2022 года осужденный, имеющий гражданство Украины, добровольно собирал информацию о местах дислокации российских военных на территории Сватовского района ЛНР, которую впоследствии передавал украинским спецслужбам через интернет-мессенджер.

"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Мирошниченко к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуры ЛНР.