Ростехнадзор не выявил недостатков при проверке системы хранения ядерного топлива на ЗАЭС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты Ростехнадзора проверили систему хранения свежего ядерного топлива на Запорожской АЭС (ЗАЭС), недостатков не выявлено, сообщила станция.

"По итогам проверки недостатков, влияющих на безопасность, не выявлено. Все системы и процессы, связанные с хранением свежего топлива, соответствуют установленным требованиям. Радиационная обстановка на площадке станции остается в пределах нормы", - говорится в канале станции в Max.

Уточняется, что в присутствии экспертов МАГАТЭ проверены узлы свежего топлива УСТ-1 и УСТ-2. Как пояснили на станции, контроль свежего топлива необходим для подтверждения целостности и учета ядерных материалов, исключения несанкционированных действий и получения гарантии готовности топлива к эксплуатации в ядерном реакторе.

Как сообщалось, в марте Ростехнадзор проверил соблюдение персоналом ЗАЭС требований регламентов и инструкций при обращении с жидкими радиоактивными отходами, недостатков выявлено не было.

В декабре прошлого года Ростехнадзор выдал ЗАЭС лицензию на эксплуатацию первого энергоблока станции, а в феврале текущего года - второго. На 2026 год запланирован капитальный ремонт энергоблоков.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").