Режим ЧС регионального уровня введен на территории Туапсинского округа Кубани

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня с 28 апреля вводится на всей территории Туапсинского муниципального округа, сообщает оперативный штаб региона.

"С 28 апреля по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вводится режим ЧС регионального уровня на территории всего Туапсинского муниципального округа", - говорится в сообщении.

Минувшей ночью в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

К тушению пожара на НПЗ привлечены 220 человек и более 50 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В течение дня для усиления прибудут сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края.

В пункте эвакуации находится 31 человек, в том числе девять детей, которых эвакуировали из домов, расположенных рядом с горящим нефтеперерабатывающим заводом в Туапсе.

Туапсе Краснодарский край
