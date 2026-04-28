ФНС планирует расширять перечень импортеров без обеспечительного платежа в рамках СПОТ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена постепенно расширять категории импортеров, в отношении которых не будет применяться требование об уплате обеспечительного платежа в рамках национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров на заседании бюджетного комитета Совета Федерации.

"Для нас не является самоцелью наличие обеспечительного платежа, так как мы, по сути, повышаем нагрузку на наших же импортеров, потому что в этом случае товар не продан, им нужно кредитоваться, им нужно получать деньги, которые только при реализации поступят обратно в кассу компании. Поэтому мы пошагово сразу будем готовиться к тому, что мы там, где уверены в покупателе, там нам залог не нужен. Это общая концепция, которую мы с коллегами прорабатываем", - сказал Егоров.

Он напомнил, что законом, вводящим СПОТ, уже предусмотрено освобождение от обеспечительного платежа пяти категорий налогоплательщиков. "Дальше будем смотреть, по возможности все, что нам будет понятно, мы сразу будем освобождать. Нам не нужна лишняя нагрузка, нам нужно, чтобы мы точно знали, что товар заехал и с него уплачены налоги", - отметил глава ФНС.

Пакет законов о запуске в РФ национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) был принят в апреле. Согласно новому режиму импортёры, ввозящие в РФ товары из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) автотранспортом, должны будут не позднее чем за два календарных дня до ввоза товара сформировать электронный документ о предстоящей поставке с указанием данных о получателе, перевозчике и поставщике. Кроме того, необходимо внести обеспечительный платеж в сумме не менее величины косвенных налогов (НДС плюс акциз), подлежащих уплате при ввозе.

При этом обеспечительный платеж не вносится, если заявитель отнесен к крупнейшим налогоплательщикам, находится на налоговом мониторинге, включен в реестр уполномоченных экономических операторов (при купле-продаже напрямую с поставщиком), ввозит товары без уплаты налогов (включая товары через электронные торговые площадки для физлиц), является резидентом свободной экономической зоны, совпадающей с таможенной границей ЕАЭС (по состоянию на 1 июля 2016 г.), транзитно перемещает товары между странами ЕАЭС через РФ, ввозит предметы лизинга.

В законе указано, что правительство вправе утвердить дополнительные критерии освобождения от уплаты платежа.