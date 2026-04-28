В Бурятии возбуждено уголовное дело о сходе снежной лавины на людей в руднике

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Бурятии возбудили уголовное дело по факту схода лавины на людей на руднике "Ирокинда" в Муйском районе, дело расследуют по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщила прокуратура республики.

По ее данным, лавина сошла на компрессорную станцию промышленной площадки штольни 90 участка ПГУ-1 ООО "Ирокинда". Там уже начались спасательные работы.

В МЧС ранее сообщали, что под лавину попали девять человек, которые расчищали технологическую дорогу. Трое выбрались из-под снега сами, шестеро остаются под завалом.

Рудник "Ирокинда" до 2023 года входил в состав Nordgold. Сейчас вместе с другим бывшим активом Nordgold - рудником "Зун-Холба" образует группу "Z.Голд". Бенефициаром является Андрей Зокин.