В Белгородском районе в результате удара двух дронов по грузовику ранен мужчина

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате ударов двух FPV-дронов на грузовик ранен мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Грузовик был атакован в селе Пуляевка Белгородского района. Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями мягких тканей лица, непроникающими слепыми осколочными ранениями ноги и спины, а также с ушибом легкого доставлен в городскую больницу №2 Белгорода.

Атакованный грузовик поврежден.