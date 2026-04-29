В Белгородской области в результате атак БПЛА с утра ранены шестеро

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Белгородской области с утра в результате атак БПЛА ранены шесть человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В поселке Ракитное Ракитянского округа беспилотник ударил по коммерческому объекту. Там были ранены четверо мужчин, один - тяжело. На месте атаки повреждены четыре автомобиля, навес и оборудование коммерческого объекта.

В селе Почаево Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. От госпитализации она отказалась и лечиться будет амбулаторно. Автомобиль был повторно атакован FPV-дроном и был полностью уничтожен.

В результате атаки дрона на трактор в селе Ясные Зори Белгородского округа пострадал водитель. Мужчине диагностированы баротравма и осколочные ранения головы. Его госпитализируют.