"Росатом" произвел физпуск первого блока АЭС в Бангладеш

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" произвела пусковые работы на первом энергоблоке АЭС "Руппур" в Бангладеш, сообщила компания.

"28 апреля 2026 г. на энергоблоке №1 АЭС "Руппур" (генеральный подрядчик и генеральный проектировщик проекта - Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") началась загрузка свежего ядерного топлива. Этот этап стал первым в рамках ключевого пускового этапа блока", - отмечается в сообщении компании.

Как поясняется в пресс-релизе, в активную зону реактора загрузят 163 тепловыделяющие сборки. "Затем реактор выведут на минимально контролируемый уровень (МКУ), то есть на устойчивый управляемый уровень мощности, после чего начнется постепенное повышение мощности. Следующим этапом станет энергетический пуск, когда вырабатываемое электричество начнет поступать в энергосеть Бангладеш", - отметили в компании.

Госкорпорация "Росатом" строит станцию на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 МВт. В настоящее время в энергодефицитной Бангладеш атомной генерации нет.

В следующем году компания рассчитывает выйти на пусковые работы на втором энергоблоке АЭС "Руппур" в Бангладеш, сообщил журналистам глава компании Алексей Лихачев. По словам Лихачева, до конца этого года планируется сдача в опытно-промышленную эксплуатацию первого энергоблока.

При этом он отметил, что Бангладеш интересуется и другими предложениями "Росатома". "Нам и премьер-министр, и министр задавали вопросы о других возможных предложениях, в частности, о малых атомных электростанциях, плавучих атомных электростанциях, которые есть в нашем комбинированном предложении госкорпорации "Росатом" (другим странам - ИФ)", - рассказал Лихачев.