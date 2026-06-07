Главы МИД РФ и Бангладеш обсудят в Москве двустороннее сотрудничество

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман с 7 по 9 июня будет находиться в Москве с официальным визитом по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова, сообщает в воскресенье российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.

"В ходе переговоров, запланированных на 8 июня, стороны обсудят состояние и перспективы российско-бангладешского сотрудничества, "сверят часы" по актуальным темам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.

Отдельно в программе визита предусмотрена встреча Рахмана с руководством Совета Федерации.

Как отмечает МИД РФ, Рахман в своем нынешнем качестве посещает Россию впервые. Он представляет новое правительство Бангладеш, сформированное по итогам парламентских выборов в феврале этого года.

Предыдущий контакт на уровне руководителей внешнеполитических ведомств двух стран имел место в сентябре 2023 года в ходе рабочей поездки Лаврова в Дакку, говорится в сообщении.

Согласно данным МИД РФ, Дакка - давний партнер Москвы в Южной Азии, политический диалог между странами развивается поступательно вне зависимости от текущей политической конъюнктуры, созданы механизмы консультаций по политическим вопросам, а также по борьбе с международным терроризмом, налажено конструктивное взаимодействие в ООН, ее специализированных учреждениях и других многосторонних структурах.

"Уже несколько лет подряд двусторонний товарооборот стабильно превышает 2 млрд долларов США. Основными статьями российского экспорта являются промышленное оборудование, минеральные удобрения и пшеница. В нашу страну из Бангладеш ввозятся в основном готовая одежда и морепродукты. Главным механизмом координации совместной работы по укреплению деловых связей является Межправительственная Российско-Бангладешская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. К настоящему времени она провела 4 заседания, последнее - 15 марта 2023 года в режиме видеосвязи", сообщает МИД России.

Как отмечается в сообщении, флагман двустороннего партнерства - проект сооружения первой в Бангладеш атомной электростанции "Руппур". "28 апреля состоялся физический пуск ее первого энергоблока, второй также может быть запущен уже в этом году. После выхода на полную мощность АЭС обеспечит до 10% всего объема генерации электричества в стране. На основе российских технологий в Бангладеш фактически заложен фундамент атомной отрасли экономики, для которой подготовлены квалифицированные национальные кадры", - информирует российское внешнеполитическое ведомство.

По его данным, востребован в Бангладеш российский опыт в области традиционной энергетики. В период с 2012 по 2023 гг. дочернее предприятие ПАО "Газпром" МКООО "Газпром Интернэшнл Лимитед" пробурило и обустроило "под ключ" порядка 20 скважин на бангладешских газовых месторождениях.

"Имеются предпосылки для наращивания сотрудничества в области образования, - указано в сообщении. - На 2025-2026 учебный год бангладешской стороне выделено 185 стипендий для обучения ее граждан в России за счет федерального бюджета".