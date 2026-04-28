Поиск

Белоусов заявил, что агрессивный курс Запада подрывает ключевые договорённости в области мира

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что США и коллективный Запад разрушают основы мировой архитектуры безопасности.

"Стремясь сохранить глобальное доминирование, Соединённые Штаты Америки и коллективный Запад разрушают основы мировой архитектуры безопасности. Их агрессивный курс обостряет геополитические противоречия, подрывает стратегическую стабильность и ключевые договорённости в области мира", - сказал Белоусов, выступая на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества во вторник в Бишкеке.

По оценке министра обороны РФ, в мире "значительно вырос конфликтный потенциал".

"При этом снизилась роль международных институтов", - констатировал он.

Андрей Белоусов Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

