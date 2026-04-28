Белоусов осудил стремление внерегиональных стран к военному присутствию в Центральной Азии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Россия считает недопустимым стремление внерегиональных государств обеспечить военное присутствие и решение логистических задач в Центральной Азии и серьезно озабочена ситуацией в Сирии, Ливане, Афганистане, гуманитарной катастрофой в секторе Газа, заявил министр обороны Андрей Белоусов.

"Внимательно отслеживаем попытки внерегиональных государств обеспечить военное присутствие и решение логистических задач в Центральной Азии. Считаем это недопустимым", - сказал он на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

"Вызывают серьёзную озабоченность ситуация в Сирии, Ливане и гуманитарная катастрофа в секторе Газа", - добавил он.

"Существуют риски проникновения боевиков из кризисных зон в сопредельные страны. В том числе на пространство ШОС", - отметил министр.

"Сохраняется нестабильность в Афганистане. Она остается главным источником транснациональной преступности и террористической угрозы", - сказал Белоусов.

Он также подчеркнул, что "деструктивное влияние на стабильность продолжает оказывать деятельность США в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Их стремление переформатировать систему региональной безопасности на американоцентричную за счет укрепления подконтрольных Вашингтону военно-политических структур. Подобные действия провоцируют напряженность, подрывают региональную стабильность, повышают риски возникновения вооруженных конфликтов", - констатировал министр обороны.

