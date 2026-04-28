В результате удара по зданию администрации округа в ЛНР ранены 18 человек

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины днем нанесли удар по зданию администрации Марковского муниципального округа Луганской народной республики, ранены 18 человек, трое из них в тяжелом состоянии, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Здание получило серьезные повреждения.

"Тушение пожара было осложнено угрозой повторных ударов. Благодаря слаженным действиям МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание, проводится разбор завалов. Рядом находится школа и другие административные здания, в них повреждено остекление. Дети и сотрудники эвакуированы в безопасное место", - добавил Пасечник.

Он также сообщил, что ВСУ нанесли удар по зданию сельского совета в Меловатке Сватовского муниципального округа ЛНР. Пострадавших нет.