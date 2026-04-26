Три человека стали жертвами удара украинского дрона в ЛНР

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Беспилотник вооруженных сил Украины нанес удар по селу Булгаковка в Луганской Народной Республике, в результате атаки погибли трое мирных жителей, еще трое получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Трагедия произошла вчера вечером в селе Булгаковка Кременского муниципального округа. Вражеский БПЛА прицельно ударил по молодежи, которая была на улице около дома. От полученных травм на месте погибли двое 18-летних парней и 28-летняя девушка", - написал он в воскресенье в своем канале в Мах.

Глава ЛНР добавил, что ранения получили двое подростков 15 лет и 21-летний парень. "Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Пасечник.

Накануне он рассказал, что ВСУ атаковали дронами гражданские объекты в ЛНР, три человека погибли, пятеро получили ранения, есть разрушения среди жилых домов.

ЛНР Булгаковка Леонид Пасечник
