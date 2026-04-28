Лидер переходного правительства Мали принял российского посла

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент переходного периода Республики Мали генерал армии Ассими Гойта принял во вторник посла РФ в этой стране Игоря Громыко, сообщила в соцсети X малийская президентская канцелярия.

Эта встреча состоялась после недавних нападений на ряд городов Мали радикальных исламистов, объединившихся с повстанцами-туарегами.

По сообщению малийских СМИ, в ходе беседы обе стороны обсудили "нынешнюю ситуацию и хорошие партнерские отношения между Бамако и Москвой".

Также СМИ отмечают, что посол Громыко подтвердил приверженность России борьбе вместе с Мали против международного терроризма, упомянув совместные действия вооруженных сил Мали и российских военнослужащих, которым он пожелал успехов. Посол заверил, что Россия всегда останется другом Мали.

Минобороны РФ сообщило во вторник, что боевики в Мали атаковали несколько городов и пытались захватить ключевые объекты в столице, в результате взрыва машины со взрывчаткой погиб министр обороны Мали Садио Камара. "Одновременно были атакованы четыре крупных населенных пункта - столица республики Мали город Бамако и города Севаре, Гао, Кидаль", - сказано в сообщении министерства. "В столице страны Бамако предпринимались попытки захватить ключевые объекты, в первую очередь, президентский дворец", - проинформировало министерство. По его данным, боевики начали атаку 25 апреля около 5:30 утра.

Министерство обороны РФ заявило, что российский "Африканский корпус" не дал боевикам в Мали осуществить государственный переворот.

Ранее армия Мали сообщила в своем коммюнике, что в Бамако и в ряде населенных пунктов в глубине страны произошли бои между военнослужащими национальных вооруженных сил и джихадистами из крупнейшей террористической организации в регионе Сахеля JNIM ("Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", запрещена в РФ), связанной с "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая группировка).

По информации французской газеты Le Figaro, JNIM взяла на себя ответственность за серию атак, скоординированных с повстанцами-туарегами, против правящего в стране переходного правительства, пришедшего к власти в Мали в результате военного переворота.