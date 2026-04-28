Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России украинскую НПО

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность неправительственной организации "Медiйна iнiцiатива за права людини", сообщили в надзорном ведомстве во вторник.

"Основные усилия ее сотрудников направлены на проведение т.н. расследований в контексте специальной военной операции, для чего они якобы регулярно посещают зону боевых действий для сбора доказательств", - сказали в Генпрокуратуре.

Там добавили, что организация активно взаимодействует с МИД Украины, признанными в РФ нежелательными организациями Amnesty International Ltd и Human Rights Watch, Inc.

"Функционеры регулярно принимают участие в мероприятиях антироссийской направленности, распространяют в сети Интернет недостоверную и дискредитирующую РФ информацию", - сообщили в надзорном ведомстве.