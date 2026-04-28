В Туапсе из-за пожара на НПЗ эвакуирован 31 человек

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Пункт эвакуации принял 31 человека, в том числе девять детей, которых эвакуировали из домов, расположенных рядом с горящим нефтеперерабатывающим заводом в Туапсе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края во вторник.

"Если ситуация потребует, жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, разместят в гостинице", - говорится в сообщении.

Кроме того, школьников из учебных заведений Туапсе, которые пока не могут принимать детей из-за пожара, при необходимости временно переведут в другие школы, чтобы не прерывать образовательный процесс.

"Губернатор поручил привлечь для ликвидации последствий ЧС дополнительные силы и технику из близлежащих муниципальных образований. В том числе, из резерва дорожных служб и строительных организаций", - отмечает оперштаб.

К тушению пожара на НПЗ привлечены 220 человек и более 50 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В течение дня для усиления прибудут сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Как ранее сообщал губернатор, для безопасности жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, проводится эвакуация. Пункт временного размещения подготовлен на базе местной школы №6.

