Группировку водолазов в Туапсе увеличат для обследования акватории на предмет разливов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков поручил увеличить группировку водолазов в районе города Туапсе для обследования акватории на предмет разлива нефтепродуктов из-за пожара на нефтехранилище, сообщили во вторник в пресс-службе министерства.

"Глава МЧС России принял решение увеличить группировку водолазов в районе города Туапсе. Специалисты проведут дополнительные спуски, обследуют акваторию на предмет разлива нефтепродуктов из-за пожара на нефтехранилище", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, министр с оперативной группой на вертолете облетел акваторию Черного моря.

Ранее стало известно, что глава МЧС прибыл на Кубань для контроля за тушением пожара на НПЗ в Туапсе и проведения оперативного совещания по тушению пожара, ликвидации последствий и обеспечению жизнедеятельности населения.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе произошел минувшей ночью в Туапсе из-за падения обломков беспилотников.

В пункте эвакуации находится 31 человек, в том числе девять детей, которых эвакуировали из домов, расположенных рядом с горящим нефтеперерабатывающим заводом.

На территории Туапсинского округа введен режим ЧС регионального уровня.

Туапсе Александр Куренков МЧС России
 Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ минеральной воды "Джермук"

 Выброс нефтепродуктов из резервуара произошел при пожаре на НПЗ в Туапсе

 Число жертв на руднике в Бурятии после схода лавины увеличилось до трех

 В Думу внесен законопроект о едином реестре домашних животных и их маркировании

 Подача воды частично приостановлена в Туапсе из-за пожара на НПЗ

