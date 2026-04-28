Группировку водолазов в Туапсе увеличат для обследования акватории на предмет разливов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков поручил увеличить группировку водолазов в районе города Туапсе для обследования акватории на предмет разлива нефтепродуктов из-за пожара на нефтехранилище, сообщили во вторник в пресс-службе министерства.

"Глава МЧС России принял решение увеличить группировку водолазов в районе города Туапсе. Специалисты проведут дополнительные спуски, обследуют акваторию на предмет разлива нефтепродуктов из-за пожара на нефтехранилище", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, министр с оперативной группой на вертолете облетел акваторию Черного моря.

Ранее стало известно, что глава МЧС прибыл на Кубань для контроля за тушением пожара на НПЗ в Туапсе и проведения оперативного совещания по тушению пожара, ликвидации последствий и обеспечению жизнедеятельности населения.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе произошел минувшей ночью в Туапсе из-за падения обломков беспилотников.

В пункте эвакуации находится 31 человек, в том числе девять детей, которых эвакуировали из домов, расположенных рядом с горящим нефтеперерабатывающим заводом.

На территории Туапсинского округа введен режим ЧС регионального уровня.