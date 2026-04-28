Глава МИД Израиля заявил об отсутствии притязаний на территорию Ливана

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Израиль не претендует на территории Ливана, заявил во вторник глава израильского МИД Гидеон Саар.

"У Израиля нет территориальных притязаний на Ливан", - сказал он на пресс-конференции с сербским коллегой Марко Джуричем в Израиле.

По словам Саара, присутствие израильских военных на юге Ливана в настоящее время "служит исключительно защите граждан Израиля".

Ливан и Израиль 17 апреля согласовали перемирие. При этом армия Ливана не принимала участие в конфликте с Израилем. Боевые действия вело движение "Хезболла". Оно не является участником договоренностей о перемирии. В итоге израильские военные и "Хезболла", в целом, ограничили масштабы своих операций, но все же периодически наносят удары по позициям друг друга.