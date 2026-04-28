Глава МИД Израиля заявил об отсутствии притязаний на территорию Ливана

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Израиль не претендует на территории Ливана, заявил во вторник глава израильского МИД Гидеон Саар.

"У Израиля нет территориальных притязаний на Ливан", - сказал он на пресс-конференции с сербским коллегой Марко Джуричем в Израиле.

По словам Саара, присутствие израильских военных на юге Ливана в настоящее время "служит исключительно защите граждан Израиля".

Ливан и Израиль 17 апреля согласовали перемирие. При этом армия Ливана не принимала участие в конфликте с Израилем. Боевые действия вело движение "Хезболла". Оно не является участником договоренностей о перемирии. В итоге израильские военные и "Хезболла", в целом, ограничили масштабы своих операций, но все же периодически наносят удары по позициям друг друга.

Тела всех шести погибших под лавиной на руднике обнаружили в Бурятии

Режим ЧС регионального уровня введен на территории Туапсинского округа Кубани

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ минеральной воды "Джермук"

 Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ минеральной воды "Джермук"

"Кинопоиск" и "Иви" сняли с проката сериал "Метод 3" из-за дискредитации ценностей

Выброс нефтепродуктов из резервуара произошел при пожаре на НПЗ в Туапсе

 Выброс нефтепродуктов из резервуара произошел при пожаре на НПЗ в Туапсе

Число жертв на руднике в Бурятии после схода лавины увеличилось до трех

 Число жертв на руднике в Бурятии после схода лавины увеличилось до трех

В Думу внесен законопроект о едином реестре домашних животных и их маркировании

 В Думу внесен законопроект о едином реестре домашних животных и их маркировании

Нижегородский губернатор предложил ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Подача воды частично приостановлена в Туапсе из-за пожара на НПЗ

 Подача воды частично приостановлена в Туапсе из-за пожара на НПЗ

Минобороны РФ заявило, что бои с боевиками в городе Кидаль в Мали велись более суток
Хроники событий
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1947 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9162 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов