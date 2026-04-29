США не гарантируют прекращение ударов Израиля по Ливану при достижении соглашения между ними

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - США не дают гарантий прекращения израильских ударов в случае достижения соглашения между Израилем и Ливаном, сообщила в среду ливанская газета "Аль-Акбар".

"Согласно информации из Вашингтона о готовящемся соглашении между Ливаном и Израилем, однозначных американских гарантий по прекращению ударов вглубь ливанской территории нет, поскольку Израиль сохранит за собой право на самооборону перед лицом того, что он воспринимает как угрозы с ливанской территории", - говорится в публикации газеты со ссылкой на источники в Египте, который является посредником в урегулировании ситуации.

В США при этом предупреждали, что риски для безопасности могут сохраниться в долгосрочной перспективе.

"Параллельно с этим сохраняется неопределенность вокруг характера вооружений, которое предполагается предоставить ливанской армии в следующем этапе", - сообщила газета.

Вместе с тем ливанская армия не желает прибегать к силе ни сейчас, ни когда-либо позднее, для разоружения движения "Хезболла". Египетские посредники полагают, что это грозит дальнейшей дестабилизацией внутренней ситуации в Ливане.

"В Египте также призвали с осторожностью относиться к этапу, который последует за любым соглашением, исходя из оценки, что ситуация с безопасностью останется хрупкой на протяжении нескольких месяцев", - говорится в статье.

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что встреча лидеров Израиля и Ливана пройдет в ближайшие пару недель в Белом доме.

Ливан и Израиль 17 апреля согласовали 10-дневное перемирие. При этом армия Ливана не принимала участие в конфликте с Израилем, боевые действия вела "Хезболла", которая не является участником договоренностей о перемирии. В итоге израильские военные и "Хезболла" в целом ограничили масштабы своих операций, но периодически наносят удары по позициям друг друга.