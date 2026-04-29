Поиск

США не гарантируют прекращение ударов Израиля по Ливану при достижении соглашения между ними

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - США не дают гарантий прекращения израильских ударов в случае достижения соглашения между Израилем и Ливаном, сообщила в среду ливанская газета "Аль-Акбар".

"Согласно информации из Вашингтона о готовящемся соглашении между Ливаном и Израилем, однозначных американских гарантий по прекращению ударов вглубь ливанской территории нет, поскольку Израиль сохранит за собой право на самооборону перед лицом того, что он воспринимает как угрозы с ливанской территории", - говорится в публикации газеты со ссылкой на источники в Египте, который является посредником в урегулировании ситуации.

В США при этом предупреждали, что риски для безопасности могут сохраниться в долгосрочной перспективе.

Глава МИД Израиля заявил об отсутствии притязаний на территорию Ливана

"Параллельно с этим сохраняется неопределенность вокруг характера вооружений, которое предполагается предоставить ливанской армии в следующем этапе", - сообщила газета.

Вместе с тем ливанская армия не желает прибегать к силе ни сейчас, ни когда-либо позднее, для разоружения движения "Хезболла". Египетские посредники полагают, что это грозит дальнейшей дестабилизацией внутренней ситуации в Ливане.

"В Египте также призвали с осторожностью относиться к этапу, который последует за любым соглашением, исходя из оценки, что ситуация с безопасностью останется хрупкой на протяжении нескольких месяцев", - говорится в статье.

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что встреча лидеров Израиля и Ливана пройдет в ближайшие пару недель в Белом доме.

Ливан и Израиль 17 апреля согласовали 10-дневное перемирие. При этом армия Ливана не принимала участие в конфликте с Израилем, боевые действия вела "Хезболла", которая не является участником договоренностей о перемирии. В итоге израильские военные и "Хезболла" в целом ограничили масштабы своих операций, но периодически наносят удары по позициям друг друга.

США Израиль Ливан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубио обвинил Кубу в предоставлении территории разведкам стран-противников США

Нефть Brent подорожала до $111,51 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 29 апреля

Уолл-стрит закрылась в минусе во вторник

Демократы в Конгрессе США могут подать иск против Трампа из-за ситуации с Ираном

WSJ сообщила о поручении Трампа готовиться к затяжной блокаде Ирана

Госдеп готовит памятные паспорта с изображением Трампа к 250-летию США

В Минобороны Ирана заявили, что США больше не могут диктовать Тегерану условия

В результате американской блокады в иранском порту Чах-Бахар скопилось более 20 судов

Пакистан открыл наземные коридоры для транзита иранских грузов в обход Ормузского пролива

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9172 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1956 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов