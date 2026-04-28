Около 60 человек эвакуировали из района горящего НПЗ в Туапсе

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Жителей домов вблизи горящего НПЗ в Туапсе эвакуируют в одну из гостиниц города, сообщает оперативный штаб Кубани.

"В рамках выполнения решений, принятых на комиссии по ликвидации ЧС, которую провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, жителей начали переводить в гостиницу, где организовано комфортное пребывание и горячее питание. Всего из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали 58 жильцов. По последним данным, в эвакопункте к вечеру оставались 26 человек, которых сейчас размещают в гостинице", - говорится в сообщении.

До этого эвакуационный пункт находился на базе одной из городских школ.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. К тушению привлечены 252 человека и 62 единицы техники, в основном это специалисты МЧС России.

На территории Туапсинского округа введен режим ЧС регионального уровня.

