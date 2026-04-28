Президент РФ поставил задачу обеспечить безопасность всех участников выборов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предупредил о возможности серьезных провокаций на предстоящих осенью выборах в новых российских регионах.

На совещании, посвященном обеспечению безопасности в ходе избирательной кампании, Путин напомнил, что осенью предстоят выборы не только в Госдуму, но и масштабные кампании регионального и местного уровней.

"Наш приоритет - это безопасность всех участников выборов: кандидатов, членов избиркомов, наблюдателей, десятков миллионов людей, которые придут на избирательные участки для голосования. Прежде всего это касается Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей, где жители впервые будут избирать депутатов федерального уровня", - сказал Путин.

В связи с этим он подчеркнул: "Те, кто отказывал Донбассу и Новороссии в праве быть частью своей родины, частью России, попытаются, конечно же, им помешать". "У себя на Украине выборов не проводят под предлогом военного положения, и нам попытаются помешать", - заявил президент РФ.