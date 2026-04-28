Один человек погиб и четверо пострадали при атаках БПЛА на Белгородскую область

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак беспилотников на регион погиб один мирный житель, четверо получили различные ранения.

Он написал в своем канале в Мах, что мужчина погиб вследствие детонации дрона в селе Борисовка Волоконовского округа. Также в районе посёлка Красная Яруга БПЛА ударил по легковому автомобилю, из-за чего пострадали два человека, им оказана помощь в больнице.

Кроме того, в Октябрьскую районную больницу самостоятельно обратилась женщина, пострадавшая при атаке беспилотника в посёлке Октябрьский Белгородского округа, ей оказали необходимую медицинскую помощь.

По его данным, на участке автодороги Бобрава - Ракитное дрон сдетонировал о дорожное полотно, в результате водитель транспортного средства получил баротравму; он самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали помощь. У "ГАЗели", на которой ехал мужчина, поврежден кузов, добавил Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область Вячеслав Гладков
