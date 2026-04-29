Что случилось этой ночью: среда, 29 апреля

США ввели санкции против "тайных банковских сетей" Ирана, демократы могут подать иск против Трампа, парад Победы в Москве пройдет без военной техники

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Власти США ввели ограничительные меры в отношении 35 юридических и физических лиц, связанных с Ираном и его системой финансов.

- Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

- В иранском порту Чах-Бахар скопилось более 20 судов из-за блокады США. По данным CENTCOM, с начала операции ВМС США перехватили 39 торговых судов, которые направлялись в иранские порты или выходили из них.

- Пакистан предоставил Ирану шесть наземных коридоров для осуществления транзита грузов в обход Ормузского пролива.

- Демократы в Конгрессе США могут подать судебный иск против Трампа, если он продолжит конфликт в Иране без получения разрешения законодателей после 1 мая, сообщил Time.

- Поверенный в делах в посольстве США на Украине Джули Дэвис намерена в ближайшие недели уйти в отставку из-за разногласий с президентом США, сообщила Financial Times.

- Парад Победы в Москве в этом году пройдет без военной техники. По Красной площади пройдут пешие колонны, в небе пролетят самолеты. Суворовцы и нахимовцы участвовать в параде не будут.

- Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 5:4 победили немецкую "Баварию" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

