Правительство РФ рассмотрит ход весенне-полевых работ в АПК

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит ход весенне-полевых работ в АПК. Такой вопрос включен в повестку дня, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Как сообщал ранее Минсельхоз, общая посевная площадь в этом году увеличится на 1 млн га, до 83 млн га. Площадь под яровыми культурами составит порядка 56 млн га. В том числе почти на 700 тыс. га увеличатся посевы зерновых культур, на 300 тыс. га - площади под масличными.

По данным на 28 апреля, яровой сев был проведен на 4 млн га. Полевые работы идут с некоторым отставанием к прошлому году. Минсельхоз объясняет это обильными осадками и холодной погодой в центре, Поволжье и некоторых южных регионах. При нормализации погодных условий аграрии нарастят темпы работ, прогнозирует ведомство.

По данным Минсельхоза, 97% озимых посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Это выше уровня прошлого года, когда на аналогичный период показатель составлял 90,2%.

В 2025 году РФ собрала 141,2 млн тонн зерна (в том числе 91,1 млн тонн пшеницы) против 125,9 млн тонн (82,6 млн тонн пшеницы) в 2024 году.

