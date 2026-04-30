Лут отметила проведение сева зерна в России по сценарию 2022 года с рекордным урожаем

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сев зерна в 2026 году идет тяжело из-за непогоды, но условия напоминают 2022 год, когда был получен рекордный урожай в 157 млн тонн, заявила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут в ходе поездки в Ставропольский край.

По ее словам, из-за аномальной погоды центр, Поволжье и часть южных регионов не могут нормально выйти в поле.

"Только сегодня начало открываться "окно" в центральной части России, поэтому ряд предприятий смогли выйти в поля. Надеемся на то, что погода нам в ближайшее время позволит выйти на установленные агротехнологические сроки сева", - сказала она.

"Тем не менее мы сейчас идем в среднем по сценарию 2022 года - достаточно поздний сев. Но в 2022 году мы получили рекордный урожай в 157 млн тонн зерновых. Поздний сев дает возможность получения большого урожая, на что мы и рассчитываем", - сказала Лут.

Говоря о ходе посевной кампании в Ставропольском крае, министр сообщила, что это один из немногих регионов, где работы идут с опережением прошлогодних сроков. "Надеемся на поддержку Ставрополя с точки зрения объемов. В прошлом году он собрал рекорд по зерну в 10,6 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. Надеемся, что этот год может повторить рекорд прошлого года", - заявила она.

Как сообщала Лут 29 апреля, в посевную кампанию включились 55 регионов. К настоящему времени засеяно порядка 4,6 млн га. Всего яровые культуры планируется разместить на 56 млн га. В целом прогнозируется, что общая площадь посевов составит 83 млн га, это на 1 млн га больше, чем в 2025 году.

В 2025 году, по данным Росстата, которые не учитывают новые регионы, сбор зерна в стране составил 141,2 млн тонн (в том числе 91,1 млн тонн пшеницы) против 125,9 млн тонн (82,6 млн тонн) в 2024 году. По данным Минсельхоза, общий урожай составил 144,6 млн тонн.

