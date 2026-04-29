Поиск

МИД РФ заявил о готовности к переговорам по Украине в странах Ближнего Востока

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова обратиться к странам Ближнего Востока с просьбой вновь предоставить площадку для переговоров по Украине, одной из них может быть Саудовская Аравия, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Георгия Борисенко.

"Конечно, возможны любые варианты. Мы очень признательны всем нашим партнерам на Аравийском полуострове, которые помогают в урегулировании украинского конфликта и предлагают свои услуги. И, естественно, если такая необходимость возникнет, мы обратимся снова к нашим партнерам, в том числе к Саудовской Аравии, за подобной поддержкой", - заявил изданию замглавы МИД РФ.

Контакты России и Саудовской Аравии по Украине могут состояться уже в июне, уточняется в статье. Борисенко сообщил, что Москва пригласила руководство страны приехать на очередной Петербургский международный экономический форум.

Между тем, по словам дипломата, пока каких-либо решений по украинским переговорам нет. При этом вопрос выбора площадки для встречи является второстепенным, заметил Борисенко.

"Главное, чтоб было желание вести переговоры у главных игроков", - резюмировал замминистра в беседе с "Известями".

Саудовская Аравия Украина Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На параде 9 мая по Красной площади пройдет только пешая колонна

Путин назвал примером ударов Киева по гражданской инфраструктуре атаки на энергообъекты Туапсе

 Путин назвал примером ударов Киева по гражданской инфраструктуре атаки на энергообъекты Туапсе

Что произошло за день: вторник, 28 апреля

Минкультуры сообщило, что выдало заключение на сериал "Метод 3" после "обращения гражданина"

 Минкультуры сообщило, что выдало заключение на сериал "Метод 3" после "обращения гражданина"

Тела всех шести погибших под лавиной на руднике обнаружили в Бурятии

Режим ЧС регионального уровня введен на территории Туапсинского округа Кубани

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ минеральной воды "Джермук"

 Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ минеральной воды "Джермук"

"Кинопоиск" и "Иви" сняли с проката сериал "Метод 3" из-за дискредитации ценностей

Выброс нефтепродуктов из резервуара произошел при пожаре на НПЗ в Туапсе

 Выброс нефтепродуктов из резервуара произошел при пожаре на НПЗ в Туапсе

Число жертв на руднике в Бурятии после схода лавины увеличилось до трех

 Число жертв на руднике в Бурятии после схода лавины увеличилось до трех
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9167 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1952 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов