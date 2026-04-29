МИД РФ заявил о готовности к переговорам по Украине в странах Ближнего Востока

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова обратиться к странам Ближнего Востока с просьбой вновь предоставить площадку для переговоров по Украине, одной из них может быть Саудовская Аравия, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Георгия Борисенко.

"Конечно, возможны любые варианты. Мы очень признательны всем нашим партнерам на Аравийском полуострове, которые помогают в урегулировании украинского конфликта и предлагают свои услуги. И, естественно, если такая необходимость возникнет, мы обратимся снова к нашим партнерам, в том числе к Саудовской Аравии, за подобной поддержкой", - заявил изданию замглавы МИД РФ.

Контакты России и Саудовской Аравии по Украине могут состояться уже в июне, уточняется в статье. Борисенко сообщил, что Москва пригласила руководство страны приехать на очередной Петербургский международный экономический форум.

Между тем, по словам дипломата, пока каких-либо решений по украинским переговорам нет. При этом вопрос выбора площадки для встречи является второстепенным, заметил Борисенко.

"Главное, чтоб было желание вести переговоры у главных игроков", - резюмировал замминистра в беседе с "Известями".