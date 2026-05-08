Рубио отметил, что переговорный процесс по Украине застопорился

Однако США готовы сыграть роль посредника, если ситуация изменится, заявил американский госсекретарь

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Переговорный процесс по украинскому урегулированию в настоящее время не продвигается, но США, тем не менее, готовы играть роль посредника, чтобы добиться завершения боевых действий, заявил в пятницу американский госсекретарь Марко Рубио.

"Сейчас эти усилия застопорились, но мы всегда готовы (заниматься этим вопросом - ИФ), если обстоятельства изменятся", - сказал Рубио журналистам в ходе визита в Италию.

Он отметил, что Вашингтон "готов играть роль посредника, если эти усилия могут быть продуктивными".

Однако госсекретарь добавил, что США "не хотят тратить впустую свое время и энергию на усилия, которые не приводят к прогрессу".