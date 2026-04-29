Захарова заявила, что РФ намерена и дальше наращивать экспорт нефти в Индию

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Москва планирует продолжить наращивание экспорта нефти в Индию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном на сайте ведомства интервью индийскому информационному порталу "Firstpost".

"Российская нефть занимает важное место в структуре двусторонней торговли. Мы планируем и дальше наращивать ее экспорт. Это соответствует интересам обеих стран. Российские энергооператоры обеспечивают выполнение заявок индийских коллег на отгрузку черного золота в максимально сжатые сроки.", - сказал Захарова.

Она добавила, что в Москве рассматривают заключение долгосрочных экспортных контрактов в качестве основного инструмента защиты партнеров от колебаний стоимости нефти.

"Такие договоренности позволяют на длинной дистанции получать углеводороды на максимально выгодных условиях и по фиксированной цене", - пояснила дипломат.