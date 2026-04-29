Росомахи расплодились в Кроноцком заповеднике на Камчатке

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники Кроноцкого заповедника подвели итоги зимних маршрутных учетов животных по их следам на снегу, сообщила пресс-служба ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" в среду.

"12 участников ежегодных исследований, которые дают представление об актуальной численности фоновых видов зверей и птиц, обитающих в заповеднике, прошли на лыжах 270 километров", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что численность соболя остается стабильно высокой - 4 тыс. 20 особей. Средний многолетний показатель - около 3 тыс. Соболь - ключевой вид заповедника, ради его сохранения еще в 1882 году заповедными объявили местности Кроноки и Асача, а в 1934 году создали сам Кроноцкий заповедник.

А вот росомах в заповеднике стало больше. В этом году насчитали 107 особей, в прошлом сезоне - 74.

Популяция зайца-беляка продолжает снижаться. Сейчас здесь 2 тыс. 175 зайцев. Для сравнения: в 2025 году учетчики насчитали 9 тыс. 712 особей, а в 2022 году был пик - более 107 тыс. Впрочем, сотрудники заповедника отмечают, что для зайцев такие колебания нормальны.

Замдиректора заповедника по науке Дмитрий Пилипенко пояснил, что зимние учеты трудоемкие, их проводят опытные госинспекторы. Они хорошо знают территорию и умеют "читать" следы. Методику подсчета разработали еще в 1930-х годах, но она до сих пор считается надежной и применяется в заповедниках России.

Кроноцкий заповедник Камчатка
