Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду демонстрирует смешанную динамику ценных бумаг на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2693,77 пункта (-0,1%), цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 0,9%.

Подешевели акции "Роснефти" (-0,9%), "ММК" (-0,5%), "Русала" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%).

Подорожали акции МКПАО "Хэдхантер" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "Полюса" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), МКПАО "ВК" (+0,1%), МКПАО "Яндекс" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%) и Сбербанка (+0,2%).

Мировые цены на нефть 29 апреля утром корректируются вниз после заметного роста накануне на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, при этом котировки Brent остаются выше $110 за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 0,11%, до $111,14 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,61%, до $99,32 за баррель.

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, в последние недели глава Белого дома высказывался в поддержку усиления давления на экономику Исламской республики за счет недопущения выхода судов, включая танкеры с нефтью, из иранских портов. По мнению Трампа, альтернативные варианты - возобновление бомбардировок или отказ от конфликта - несут для Вашингтона больше рисков, чем продолжение блокады.

WSJ отмечает, что президент получает противоречивые рекомендации относительно дальнейших действий. Часть чиновников призывает усилить давление на Тегеран, другие выражают опасения, что сохранение Ормузского пролива закрытым или продолжение боевых действий может негативно отразиться на американской экономике и повлиять на исход промежуточных выборов в Конгресс для республиканцев.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что в иранском порту Чах-Бахар скопилось более 20 судов из-за американской блокады. По данным военных, корабли и вертолеты ВМС США с начала операции перехватили уже 39 торговых судов, связанных с Ираном, которые направлялись в иранские порты или выходили из них.

Соединенные Штаты больше не могут диктовать условия другим странам, в том числе Ирану, заявил представитель министерства обороны Исламской республики Реза Талаи-Ник, передает государственное телевидение. "США больше не в состоянии диктовать свою политику независимым государствам", - сказал он, указывая на стойкость Ирана в ходе военных действий. Представитель Минобороны Ирана добавил, что Вашингтону "придется отказаться от своих незаконных и иррациональных требований", которые он выдвигает для достижения мирного соглашения.

Ранее представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что Тегеран не считает войну с США и Израилем оконченной, поскольку военная обстановка все еще сохраняется. "Мы не считаем войну оконченной. Наша нынешняя обстановка все еще соответствует военному времени. Иранский народ может быть уверен, что если враг снова прибегнет к агрессии, он столкнется с новым оружием и новым ответом со стороны Ирана", - заявил он.

По его словам, если Соединенные Штаты и Израиль снова совершат нападение и поставят под угрозу безопасность Ирана, они определенно столкнутся с более жестким ответом, чем раньше.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник. ИИ-сектор сильно потерял в рыночной стоимости после сообщений СМИ о том, что OpenAI не достигает собственных целей в области выручки и привлечения пользователей. Компания назвала эти сообщения "кликбейтом" и заявила, что наблюдает рост спроса со стороны бизнес-клиентов и рекламодателей. Заверения OpenAI не произвели должного эффекта на инвесторов, оставшись в тени опасений неоправданности взрывного роста капитальных затрат на ИИ-инфраструктуру.

Во вторник началось двухдневное заседание Федеральной резервной системы, которое станет последним для Джерома Пауэлла в качестве главы регулятора. Рынок склоняется к тому, что американский ЦБ оставит процентные ставки на прежнем уровне.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренный рост (+0,18%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 29 апреля.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду наблюдается преимущественно позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Южной Кореи, материкового Китая и Гонконга подрастают на 0,5-1,3%, и лишь индекс Австралии снижается на 0,3%. Биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва.