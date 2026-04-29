Вылет семи рейсов задержан из аэропорта Челябинска
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Вылет семи утренних рейсов задерживается из аэропорта "Баландино" в Челябинске, сообщается на онлайн табло аэропорта.
Задерживаются рейсы в Москву, Сочи, Санкт-Петербург и Шарм-эль-Шейх (Египет).
Кроме того, задержан прилет двух бортов из Москвы и одного из Сочи.
Ранее сообщалось, что утром в регионе объявлен режим беспилотной опасности.
В аэропорту Челябинска (Баландино) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.