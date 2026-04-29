Поиск

Вылет семи рейсов задержан из аэропорта Челябинска

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Вылет семи утренних рейсов задерживается из аэропорта "Баландино" в Челябинске, сообщается на онлайн табло аэропорта.

Задерживаются рейсы в Москву, Сочи, Санкт-Петербург и Шарм-эль-Шейх (Египет).

Кроме того, задержан прилет двух бортов из Москвы и одного из Сочи.

Ранее сообщалось, что утром в регионе объявлен режим беспилотной опасности.

В аэропорту Челябинска (Баландино) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Челябинск Санкт-Петербург Баландино Шарм-эль-Шейх
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 28 апреля
Хроники событий
