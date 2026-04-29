Аэропорты Перми, Екатеринбурга и Челябинска возобновили обслуживание рейсов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Для аэропортов трех городов отменены ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает Росавиация.

Это аэропорт Перми "Большое Савино", аэропорт Екатеринбурга "Кольцово" и аэропорт Челябинска "Баландино". Ограничения вводили из соображений безопасности.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что на одной из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе произошло возгорание из-за БПЛА. Работников оттуда эвакуировали, никто не пострадал.

В Свердловской и Челябинской областях ранее объявляли режим "Беспилотная опасность". Теперь он он отменен.