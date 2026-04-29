Поиск

Аэропорты Перми, Екатеринбурга и Челябинска возобновили обслуживание рейсов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Для аэропортов трех городов отменены ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает Росавиация.

Это аэропорт Перми "Большое Савино", аэропорт Екатеринбурга "Кольцово" и аэропорт Челябинска "Баландино". Ограничения вводили из соображений безопасности.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что на одной из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе произошло возгорание из-за БПЛА. Работников оттуда эвакуировали, никто не пострадал.

В Свердловской и Челябинской областях ранее объявляли режим "Беспилотная опасность". Теперь он он отменен.

Екатеринбург Росавиация Челябинск Пермь Дмитрий Махонин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9170 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1956 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов