Археолог Бутягин рассчитывает прибыть в Петербург к пятнице

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Петербургский археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин остается на территории Белоруссии и рассчитывает вернуться домой в течение нескольких дней, сообщили близкие ученого в соцсети во вторник.

"У него (Бутягина - ИФ) по-прежнему нет доступа к средствам связи: его мобильный телефон и ноутбук были изъяты по запросу Украины и остаются под арестом. Тем не менее ему удалось связаться с коллегами из Эрмитажа и сообщить, что с ним все в порядке и к пятнице он надеется быть дома", - говорится в сообщении.

Защита ученого намерена обжаловать удержание мобильного телефона и ноутбука Бутягина и добиваться их возврата.

Заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа Бутягин оказался в Белоруссии в результате обмена задержанными по формуле "пять на пять", который провели на границе с Польшей во вторник. В конце 2025 года ученый был задержан по запросу Украины в Варшаве, куда приехал с лекцией. На Украине Бутягина обвиняли в "уничтожении культурного наследия" при проведении археологических раскопок в Крыму.

В середине марта суд в Варшаве удовлетворил запрос Украины об экстрадиции Бутягина.

Крым Петербург Эрмитаж Бутягин Украина
На параде 9 мая по Красной площади пройдет только пешая колонна

 На параде 9 мая по Красной площади пройдет только пешая колонна

