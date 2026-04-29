Минпромторг готовит меры антидемпинговой защиты для химпрома

Рассматриваются решения в отношении серы, полиамида и литий-ионной продукции

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ разработал ряд ограничительных и антидемпинговых мер, направленных на обеспечение внутреннего рынка химическим сырьем и предоставление преференций российским производителям химической продукции, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Речь идет прежде всего о сере, которая выступает базовым переделом для ряда критических продуктов, а также веществах необходимых для производства полиамида-6. Есть целый ряд ограничительных и антидемпинговых мер, которые мы проработали в интересах внутреннего потребления", - заявил он, выступая в среду на заседании комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".

Он подчеркнул, что при этом важно удержать приемлемые цены на сырье для последующих этапов химических цепочек, консолидировать спрос и создать преференции для конечной отечественной продукции.

Аналогичные защитные меры прорабатываются для литий-ионной продукции, в отношении которой планируется установить антидемпинговые ввозные пошлины.

"С коллегами из правительства Москвы, "Росатомом" и группой компаний "Эфко" работаем по совершенствованию регуляторики в отношении литий-ионных аккумуляторов, батарей для транспорта, беспилотных авиасистем, а также системы накопления и хранения электроэнергии. Мы наращиваем последние годы мощности (...). Нужно будет уточнить коды ТН ВЭД ЕАЭС, чтобы детально контролировать импортные потоки и определиться со ставками ввозных таможенных пошлин на литий-ионную продукцию. Это обеспечит больший спрос на внутреннем рынке для российской продукции и позволит загрузить новые мощности", - рассказал Алиханов, добавив, что также рассматриваются поправки в 719-е постановление правительства в части повышения требований к локализации.