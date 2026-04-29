Минпромторг планирует упростить регулирование беспилотных авиасистем в контрольно-надзорной сфере

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ работает над упрощением регулирования беспилотных авиационных систем (БАС) в контрольно-надзорной сфере, заявил глава ведомства Антон Алиханов.

"С Минэкономразвития обсуждаем послабления в регулирование при использовании БАС в контрольно-надзорных мероприятиях", - сказал он.

Ведомствами подготовлены предложения в части оптимизации процедур сертификации идентификаторов, необходимых для отслеживания полетов. Кроме того, нужно обсудить, какие модели БПЛА должны быть ими оснащены в обязательном порядке, уточнили в Минпромторге.

"Отдельно прошу своих коллег доложить о планах локализации разных типов двигателей для беспилотников. Без этого мы не сможем полноценно развивать независимую отрасль", - добавил министр.

В марте этого года вступило в силу постановление правительства об обязательном подключении гражданских БАС к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС". Последняя может принимать данные со всех устройств идентификации – сотовых, спутниковых, гибридных трекеров и АЗН-В, поясняли в Минтрансе.