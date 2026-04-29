Житель Кузбасса осужден на 20 лет за насилие над падчерицей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Осинниковский городской суд (Кемеровская область) вынес приговор местному жителю за истязание малолетней падчерицы и насильственные действия сексуального характера в отношении нее, сообщает объединенный пресс-центр судов региона в среду.

Установлено, что 36-летний местный житель на протяжении полугода издевался над ребенком и неоднократно совершал в отношении нее действия сексуального характера.

Уголовное дело было возбуждено по 6 эпизодам п."б" ч.4 ст.132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и по п."г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии).

Мужчине назначено 20 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Также ему придется заплатить 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.